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Кремль готовится к угрозе нового переворота — СМИ

Кремль, Москва
Фото: Unsplash

В Кремле считают, что после ликвидации главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в России существует угроза нового военного мятежа.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на двух близких к Кремлю лиц и чиновника правительства, который ранее служил в силовых структурах.

По словам источников, спецслужбы уже работают над тем, чтобы проконтролировать и не допустить “выступлений”, подобных тому, что вагнеровцы организовали в конце июня.

— Танки, подошедшие на расстояние менее 200 км к Москве, произвели неизгладимое впечатление на Владимира Путина, находящегося у власти более двух десятилетий. Пригожин не только бросил вызов командованию армии, но и ослушался личного приказа президента, поэтому его признали угрозой режиму, — сказали изданию четыре источника.

Указано, что наследие Пригожина — это военные подразделения с боевым опытом в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, подкрепленные медиаимперией из телеграм-каналов и политтехнологов. По прогнозам источников, в нынешнем виде Кремль не сможет сохранить ЧВК Вагнера и она будет расформирована.

— Многие члены Вагнера считают, что за гибелью Пригожина может стоять власть. И власть не может игнорировать такие риски, — считает аналитик International Crisis Group Олег Игнатов.

Издание напомнило, что через два дня после ликвидации Пригожина президент РФ Владимир Путин подписал указ, который требует от вагнеровцев присягнуть на верность.

— Путин хочет жестче контролировать ЧВК Вагнера, чтобы убедиться, что он не столкнется с повторением кризиса в будущем, — добавила Натия Сескуриа, научный сотрудник лондонского Royal United Services Institute.

Ранее в The Washington Post сообщали, что популярность главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина даже после его смерти является вызовом для российского диктатора Владимира Путина.

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Источник: The Moscow Times

Владимир Путин, Кремль, Росія
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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