Кремль готується до загрози нового перевороту – ЗМІ

У Кремлі вважають, що після ліквідації ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на двох близьких до Кремля осіб і чиновника уряду, який раніше служив у силових структурах.

За словами джерел, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити “виступів”, подібних до того, що вагнерівці організували наприкінці червня.

– Танки, що підійшли на відстань менше ніж 200 км до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який перебуває при владі понад два десятиліття. Пригожин не тільки кинув виклик командуванню армії, а й ослухався особистого наказу президента, тому його визнали загрозою режиму, – сказали виданню чотири джерела.

Зазначено, що спадщина Пригожина – це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому Сході, підкріплені медіаімперією з телеграм-каналів і політтехнологів. За прогнозами джерел, в нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнера, її буде розформовано.

– Багато членів Вагнера вважають, що за загибеллю Пригожина може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики, – вважає аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Видання нагадало, що за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність.

– Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК Вагнера, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому, – додала Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Раніше у The Washington Post повідомляли, що популярність ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина навіть після його смерті є викликом для російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: The Moscow Times

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