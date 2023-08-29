Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
Як дізнатися, чи готовий паспорт громадянина України онлайн – інструкція
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
Усик – Дюбуа: букмекери назвали фаворита бою
Світ
Потребує перевірки
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Кремль готується до загрози нового перевороту – ЗМІ

Кремль, Москва
Фото: Unsplash

У Кремлі вважають, що після ліквідації ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на двох близьких до Кремля осіб і чиновника уряду, який раніше служив у силових структурах.

За словами джерел, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити “виступів”, подібних до того, що вагнерівці організували наприкінці червня.

– Танки, що підійшли на відстань менше ніж 200 км до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який перебуває при владі понад два десятиліття. Пригожин не тільки кинув виклик командуванню армії, а й ослухався особистого наказу президента, тому його визнали загрозою режиму, – сказали виданню чотири джерела.

Зазначено, що спадщина Пригожина – це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому Сході, підкріплені медіаімперією з телеграм-каналів і політтехнологів. За прогнозами джерел, в нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти ПВК Вагнера, її буде розформовано.

– Багато членів Вагнера вважають, що за загибеллю Пригожина може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики, – вважає аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Видання нагадало, що за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від вагнерівців присягнути на вірність.

– Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК Вагнера, щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому, – додала Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Раніше у The Washington Post повідомляли, що популярність ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина навіть після його смерті є викликом для російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також
Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак елітної піхоти – ISW
Російські окупанти

Джерело: The Moscow Times

Володимир Путін, Кремль, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ намагається заманити на війну жителів найбідніших регіонів високими зарплатами – розвідка Британії
російські солдати військові
За добу ЗСУ знищили понад сотню одиниць російської техніки
Знищена техніка Росії
Цього разу Бєлгородська і Тульська області. В РФ знову скаржаться на атаку дронів
Кремль готується до загрози нового перевороту – ЗМІ
Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак елітної піхоти – ISW
Російські окупанти
Державний борг зростатиме: витрати Кремля завели РФ у збитки
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Ігри
Відео
Яка кількість F-16 змінить хід війни: розповідає найсмертоносніший американський пілот Ден Гемптон

Військовий наголошує: навіть 42 літаки, які пообіцяли Нідерланди - це в 42 рази краще, ніж нічого. І отримавши F-16, Україна поступово почне воювати з агресором у повітрі на рівних.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (29.08.2023)
Кремль готується до загрози нового перевороту – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (28.08.2023)
Кремль готується до загрози нового перевороту – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (28.08.2023)
Кремль готується до загрози нового перевороту – ЗМІ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (28.08.2023)
Кремль готується до загрози нового перевороту – ЗМІ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь