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Пригожин — до сих пор угроза для Путина, Кремль должен бороться с гневом его сторонников — WP

Пригожин — до сих пор угроза для Путина, Кремль должен бороться с гневом его сторонников — WP

Популярность главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина даже после его смерти является вызовом для российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что в течение последних дней россияне установили временные мемориалы в почти двух десятках городов, что свидетельствует о том, что популярность Пригожина становится вызовом для Путина на фоне разногласий внутри элиты и военных относительно ведения войны против Украины.

— Мемориалы хоть и не были общенациональным излиянием шока и скорби, но все же продемонстрировали поддержку Пригожина по всей России в жестких провоенных кругах и подчеркнули деликатную задачу Кремля по управлению потенциальным гневом среди его сторонников, поскольку многие в российской элите убеждены, что вероятная смерть Пригожина была убийством, которое заказал Кремль, — говорится в материале.

Российский аналитик и независимый журналист Дмитрий Колезев добавил, что Пригожин поставил под угрозу режим Путина и продемонстрировал слабость диктатора, за что получил неизбежное наказание.

— Я думаю, что элиты очень хорошо поняли этот сигнал. В то же время есть более широкая аудитория военных активистов, сторонников ЧВК Вагнера и ветеранов Вагнера, среди которых есть культ Пригожина. Путину нужно не дать этим людям стать его оппонентами и удержать их от возможных радикальных действий, отдав должное Пригожину и предложив альтернативную версию его смерти, — сказал он.

Отмечается, что, вероятно, именно поэтому Путин в обращении похвалил Пригожина как “талантливого человека”, а также заявил, что тот “достигал необходимых результатов”, но “совершил ошибки”.

Вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

Всего, по данным МЧС РФ, в авиакатастрофе частного самолета погибло 10 человек.

В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что именно Путин приказал российскому Минобороны сбить самолет Пригожина.

Таким образом диктатор хотел восстановить свое доминирование и отомстить за унижение, которое ему нанес мятеж ЧВК Вагнера 24 июня.

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Источник: The Washington Post
Война в Украине, Владимир Путин, ЧВК Вагнера, Росія
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