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Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции из-за нехватки элитной пехоты — ISW

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Из-за нехватки элитной пехоты войска РФ “почти наверняка” не смогут возобновить широкомасштабные наступательные операции.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Указано, что российское военное командование продолжает тратить относительно элитные Воздушно-десантные войска, разворачивая их для защиты уязвимых позиций от украинских контрнаступлений.

Геолокированные кадры, опубликованные 27 августа, показывают, что российское военное командование перебросило подразделения 76 российской гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций возле Работино, вероятно, из района Кременной.

В Институте ранее отмечали, что подразделения почти всех российских соединений ДШД действуют в районах, где украинские войска проводят контрнаступательные операции, и эта латеральная передислокация дополнительно свидетельствует о том, что российские войска могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критически важных секторов на линии фронта.

Российское военное командование последовательно полагалось на формирование ВДВ как на наступательные, так и на оборонительные силы, и они, вероятно, деградируют от высокого темпа их деятельности.

— Деградация этих сил, вероятно, ослабит способность России поддерживать сложные оборонительные операции и почти наверняка сорвет любые российские намерения восстановить широкомасштабные наступательные операции, которые преимущественно полагались на относительно элитную пехоту, которой сейчас не хватает России, — добавляют аналитики.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает объемы производства снарядов, пушек, дронов, ракет и бронетехники.

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Источник: ISW
Война в Украине, ВСУ, Росія
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Наталья Луценко
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