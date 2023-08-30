Путін планує візит до Китаю – перший закордонний візит після ордеру МКС

Президент Росії Володимир Путін погодився здійснити свою першу зарубіжну поїздку після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за звинуваченням у військових злочинах, а саме – викраденні українських дітей з окупованих територій.

Як пише Bloomberg, Кремль готує візит Путіна до Китаю на форум Пояс і шлях, що відбудеться в жовтні, повідомили виданню троє осіб, які знайомі з цим питанням і попросили не називати їхніх імен.

Путін прийняв запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна відвідати цей захід, сказав один зі співрозмовників.

Очільник Кремля не залишав Росії відтоді, як у березні 2023 року суд у Гаазі оголосив про видачу ордера, хоча й відвідував окуповані Росією райони України.

Минулого тижня він пропустив саміт БРІКС у ПАР, після того як уряд цієї країни дав зрозуміти, що буде змушений виконати наказ про його арешт як учасника МКС. Він також повідомив прем’єр-міністру Індії Нарендрі Моді, що не буде присутнім на саміті Групи 20 наступного місяця, хоча й Індія не підписувала Римський статут, країни-підписанти якого зобов’язуються виконувати рішення МКС.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше цього місяця заявив, що розраховує прийняти Путіна для переговорів у серпні. Однак тепер стало відомо, що замість цього Ердоган планує наступного тижня вирушити в російське місто Сочі для зустрічі з главою Кремля.

Після вторгнення в Україну Путін відвідував лише сусідні країни колишнього Радянського Союзу та Іран, який постачає безпілотники російським військовим.

Востаннє Путін відвідував Китай у лютому 2022 року – менш ніж за три тижні до того, як він віддав наказ про вторгнення, – коли він був присутнім на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та провів переговори з Сі, на яких сторони заявили про партнерство “без обмежень”.

У березні цього року Сі відвідав Москву з державним візитом, що стало його першою закордонною поїздкою після безпрецедентного третього терміну перебування на посаді президента Китаю. Китайський лідер висловив сподівання, що Путін приїде до КНР до кінця цього року.

За словами двох співрозмовників, Путін готовий відвідати тільки ті країни, де його служба безпеки може повністю гарантувати його безпеку, і Китай є одним із таких місць.

У липні помічник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що Путін планує відвідати Китай для участі у форумі, а секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев повідомив, що Пекін запросив російського лідера як “головного гостя” на цей захід, писали в травні російські державні інформагентства.

Китай надає дипломатичну підтримку Путіну з моменту вторгнення, хоча останнім часом він також прагне заявити про себе як про нейтрального посередника у війні, випустивши в лютому проєкт зі встановлення миру в Україні, що складається з 12 пунктів, який містить заклики поважати суверенітет, полегшити експорт зерна та припинити всі військові дії.

Ці пропозиції були відкинуті США та їхніми союзниками і не набули широкого поширення, хоча вони здобули авторитет для Сі Цзіньпіна серед країн Півдня і дозволили Китаю взяти участь у переговорах щодо України, організованих Саудівською Аравією на початку цього місяця.

Минулого місяця Сі зустрівся в Пекіні зі спікером Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко. У травні він провів переговори з прем’єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у Пекіні та заявив, що обидві сторони мають зміцнювати співпрацю в міжнародних структурах, включно з ООН, Шанхайською організацією співробітництва, G20 і групою БРІКС, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка.

Джерело : Bloomberg

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