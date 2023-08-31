Германия передала Украине танки Leopard и радиолокационную систему TRML-4D

Правительство Германии выделило очередной пакет военной помощи Украине. В него вошли основные боевые танки второго поколения Leopard 1A5 и радиолокационные системы воздушного наблюдения TRML-4D.

По данным Федерального правительства Германии, за последнюю неделю ВСУ передали 10 танков Leopard 1A5 в дополнение к еще 10 ранее, а также еще одну РЛС воздушного наблюдения TRML-4D к двум уже имеющимся.

Первую радиолокационную систему воздушного наблюдения TRML-4D Украина получила от Германии в мае, а вторую — в июне.

По данным из открытых источников, TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей. В частности, РЛС сосредотачивается на крылатых ракетах и самолетах.

Недавно Германия предоставила Украине 16 разведывательных беспилотников Vector, четыре седельных тягача 8×8 HX81, четыре полуприцепа, более 13 млн патронов к огнестрельному оружию и полевой госпиталь.

Источник: Федеральное правительство Германии

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