Німеччина передала Україні танки Leopard і радіолокаційну систему TRML-4D

Уряд Німеччини виділив черговий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли основні бойові танки другого покоління Leopard 1A5 і радіолокаційні системи повітряного спостереження TRML-4D.

За даними Федерального уряду Німеччини, за останній тиждень ЗСУ передали 10 танків Leopard 1A5 на додачу до ще 10 раніше, а також ще одну РЛС повітряного спостереження TRML-4D до двох уже наявних.

Першу радіолокаційну систему повітряного спостереження TRML-4D Україна отримала від Німеччини у травні, а другу – у червні.

За даними з відкритих джерел, TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей. Зокрема, РЛС зосереджується на крилатих ракетах і літаках.

Нещодавно Німеччина надала Україні 16 розвідувальних безпілотників Vector, чотири сідельні тягачі 8×8 HX81, чотири напівпричепи, понад 13 млн патронів до вогнепальної зброї та польовий госпіталь.

Джерело: Федеральний уряд Німеччини

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.