Німеччина передала Україні танки Leopard і радіолокаційну систему TRML-4D
Уряд Німеччини виділив черговий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли основні бойові танки другого покоління Leopard 1A5 і радіолокаційні системи повітряного спостереження TRML-4D.
За даними Федерального уряду Німеччини, за останній тиждень ЗСУ передали 10 танків Leopard 1A5 на додачу до ще 10 раніше, а також ще одну РЛС повітряного спостереження TRML-4D до двох уже наявних.
Першу радіолокаційну систему повітряного спостереження TRML-4D Україна отримала від Німеччини у травні, а другу – у червні.
За даними з відкритих джерел, TRML-4D використовує новітню радіолокаційну технологію AESA, здатну виявляти, відстежувати й класифікувати різні типи повітряних цілей. Зокрема, РЛС зосереджується на крилатих ракетах і літаках.
Нещодавно Німеччина надала Україні 16 розвідувальних безпілотників Vector, чотири сідельні тягачі 8×8 HX81, чотири напівпричепи, понад 13 млн патронів до вогнепальної зброї та польовий госпіталь.
Джерело: Федеральний уряд Німеччини
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв