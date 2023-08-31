Украинские пилоты в Дании перешли к летной подготовке: о чем говорили Залужный и Лентфер

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел конструктивный телефонный разговор с начальником Штаба обороны Дании, генералом Флеммингом Лентфером.

По словам Залужного, во время разговора стороны обсудили ряд важных тем. Среди них — обучение украинских пилотов и инженеров на многофункциональных легких истребителях F-16, которое проходит в Дании.

Лентфер отметил, что часть украинских пилотов уже успешно прошла подготовительные мероприятия и может приступать к летной подготовке.

В то же время во время разговора стороны договорились начать работу над логистикой для обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 в Украине.

Также главнокомандующий ВСУ поблагодарил Данию за решение передать Украине 19 самолетов F-16 и всестороннюю поддержку в борьбе с российским агрессором.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

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