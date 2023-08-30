Розвідка України підтвердила знищення чотирьох Іл-76 у Пскові

Під час нічної атаки на летовище у російському місті Псков було знищено чотири транспортні літаки Іл-76.

Це підтвердив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі виданню Бабель.

За його словами, нині встановлюють, скільки літаків пошкоджено.

В ніч проти 30 серпня повідомлялося про масштабну пожежу і вибухи в районі аеропорту в Пскові. Російські федеральні ЗМІ повідомляли про пошкодження щонайменше чотирьох літаків Іл-76.

На думку військового експерта Сергія Кузана, ця атака БпЛА на псковське летовище показала, що на території Росії немає безпечних місць.

Він зауважив, що минулого року вже були атаки на Псковську область, тоді було пошкоджено літаки і гелікоптери.

Фото: російські Telegram-канали

Джерело : The Бабель

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