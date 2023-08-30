Это был сюрприз для всей России: эксперт об атаке БпЛА на Псков

Сегодняшняя атака БпЛА на аэродром в Пскове показала, что на территории России нет безопасных мест.

Такое заявление в эфире национального телемарафона Единые новости сделал военный эксперт Сергей Кузан.

По его словам, в прошлом году уже были атаки на Псковскую область, и тогда были повреждены самолеты и вертолеты.

– Но такой массированной атаки именно БпЛА не было. Этот регион считался для россиян традиционно защищенным, – отметил Кузан о сегодняшней атаке.

Эксперт рассказал, что если приграничные территории России постоянно были под ударами, то север, в частности, Псков, где находится основной аэродром элитной десантно-штурмовой части, были более защищенными. По его мнению, атака беспилотников стала сюрпризом для всей России.

Военный эксперт напомнил, что на этом аэродроме базируется 104 гвардейский десантно-штурмовой полк, который участвовал в военных преступлениях в Буче.

– Именно на это подразделение возлагались функция по захвату севера Киевщины и для захода в Киев. То есть именно эти самолеты Ил-76 в Гостомеле осуществляли высадку десанта. Но эта операция тогда полностью провалилась. Эти самолеты действовали и в Крыму в 2014 году, когда происходило десантирование, – отметил Кузан.

Речь идет об уничтожении четырех российских самолетов, а уничтожение каждой единицы такого самолета — это удар по стратегическим силам РФ.

– Кроме зафиксированных уничтоженных четырех бортов, еще можно говорить, что часть техники повреждена от пожаров и обломков, потому что там этой летной техники было очень много, – отметил эксперт.

По его словам, эта ночь показала, что 700 км по территории России – “это радиус досягаемости для таких беспилотников”, которые были применены для удара по Псковщине.

Напомним, в российских Telegram-каналах в ночь на 30 августа сообщили о масштабном пожаре и взрывах в районе аэропорта в Пскове.

Как сообщают российские федеральные СМИ, были повреждены по меньшей мере четыре транспортных самолета Ил-76.

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