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Дания требует сократить штат посольства РФ в Копенгагене: названа причина

Посольство РФ у Копенгагені
Фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел Дании в пятницу, 1 сентября, отметили, что российской дипломатической миссии придется сократить свой персонал до уровня посольства Дании в Москве.

Об этом уже проинформировали посла РФ в Дании Владимира Барбина, сообщает The Guardian.

В датском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что решение было принято после длительных переговоров между странами касательно виз для сотрудников посольства. Переговоры были безуспешными, поскольку Россия неоднократно пыталась вплести  в них тему выдачи виз сотрудникам российской разведки.

В МИД Дании отметили, что из-за решения ввести паритет в размерах диппредставительств обеих стран, посольство России в Копенгагене должно сократить свой текущий штат.

— На практике посольству РФ в Копенгагене позволят иметь пять дипломатов и 20 административно-технических сотрудников. Сокращение должно быть завершено до 29 сентября, — отметили в министерстве.

Напомним, в апреле 2022 года Дания выслала 15 российских дипломатов. Копенгаген обвинил их в разведывательной деятельности на фоне военного вторжения России в Украину.

Тогда же, на фоне массовых убийств российскими захватчиками мирных украинцев в Буче и Ирпене, Германия заявила о высылке из страны 40, а Франция – 35 дипломатов РФ.

В феврале 2023 года Нидерланды выслали из страны российских дипломатов за шпионскую деятельность.

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Дания, Дипломаты, Посольство РФ, Разведка
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