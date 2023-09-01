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Данія вимагає скоротити штат посольства РФ у Копенгагені: названо причину

Посольство РФ у Копенгагені
Фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ Данії в п’ятницю, 1 вересня, зазначили, що російській дипломатичній місії доведеться скоротити свій персонал до рівня посольства Данії в Москві.

Про це вже поінформували посла РФ у Данії Володимира Барбіна, повідомляє The Guardian.

У датському зовнішньополітичному відомстві уточнили, що рішення було ухвалене після тривалих переговорів між країнами стосовно віз для співробітників посольства. Переговори були безуспішними, адже Росія неодноразово намагалася вплести у них тему видачі віз співробітникам російської розвідки.

У МЗС Данії зазначили, що через рішення запровадити паритет у розмірах диппредставництв обидвох країн, посольство Росії в Копенгагені повинно скоротити свій поточний штат.

– На практиці посольству РФ у Копенгагені дозволять мати п’ять дипломатів і 20 адміністративно-технічних працівників. Скорочення має бути завершене до 29 вересня, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Данія вислала 15 російських дипломатів. Копенгаген звинуватив їх у розвідувальній діяльності на тлі воєнного вторгнення Росії в Україну.

Тоді ж, на тлі масових убивств російськими загарбниками мирних українців у Бучі та Ірпені, Німеччина заявила про висилку з країни 40, а Франція – 35 дипломатів РФ.

У лютому 2023 року Нідерланди вислали з країни російських дипломатів за шпигунську діяльність.

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Данія, Дипломати, Посольство РФ, Розвідка
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