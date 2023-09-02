Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Мир
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол

володимир путін
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин больше всего боится потерять Крымский полуостров, который Москва незаконно оккупировала в 2014 году.

Такое мнение высказал экс-посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол в интервью одному из украинских телеканалов.

— Он (Путин. — Ред.) боится переноса войны в Крым, в вашу страну, а не его. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы у России легитимность его войны, — считает Макфол.

По мнению дипломата, неспособность Путина удержать полуостров стала бы “угрожающим последствием для его режима”. А визит на саммит БРИКС в Южную Африку главы МИД РФ вместо диктатора свидетельствует о его страхе предстать перед Международным уголовным судом.

Макфол, говоря о Путине, говорит, что “мы видим не смельчака, который бросает вызов Западу, а труса, который боится Запада”. Он отмечает, что мир должен перестать бояться Путина и “смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его”.

Также он высказался относительно способов ускорения окончания войны России против Украины. По его мнению, к этому будет побуждать предоставление Украине больше оружия, лучшего оружия и как можно скорее. Он добавил, что это же касается санкций.

Читайте также
Путин планирует визит в Китай – первый зарубежный визит после ордера МУС
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол

Источник: Эпрессо
Война в Украине, Владимир Путин, Крым, Майкл Макфол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
Українські біженці у Варшаві
Одна из ракет попала в автодорогу: Россия снова атаковала Краматорск
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
Поджигают поля с минами: NYT рассказали о новой тактике россиян
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Будем рядом с Украиной до ее победы: как встреча в Толедо повлияет на ход войны
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь