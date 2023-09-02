Путин – трус, который боится Запада и потери Крыма, – Макфол
Российский диктатор Владимир Путин больше всего боится потерять Крымский полуостров, который Москва незаконно оккупировала в 2014 году.
Такое мнение высказал экс-посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол в интервью одному из украинских телеканалов.
— Он (Путин. — Ред.) боится переноса войны в Крым, в вашу страну, а не его. Вот чего он боится больше всего, потому что это подорвало бы у России легитимность его войны, — считает Макфол.
По мнению дипломата, неспособность Путина удержать полуостров стала бы “угрожающим последствием для его режима”. А визит на саммит БРИКС в Южную Африку главы МИД РФ вместо диктатора свидетельствует о его страхе предстать перед Международным уголовным судом.
Макфол, говоря о Путине, говорит, что “мы видим не смельчака, который бросает вызов Западу, а труса, который боится Запада”. Он отмечает, что мир должен перестать бояться Путина и “смело бросать ему вызов и в конце концов прогонять его”.
Также он высказался относительно способов ускорения окончания войны России против Украины. По его мнению, к этому будет побуждать предоставление Украине больше оружия, лучшего оружия и как можно скорее. Он добавил, что это же касается санкций.
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