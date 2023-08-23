Без Путина и с желанием уменьшить зависимость от доллара: как начался саммит БРИКС в ЮАР

Сегодня, 22 августа, в Южно-Африканской Республике начался саммит БРИКС, в который входит Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Мероприятие, которое стало 15-м саммитом объединения БРИКС, продлится до четверга, 24 августа.

Кроме стран-членов БРИКС, на саммит в Йоханнесбурге были приглашены лидеры еще 67 стран из Латинской Америки, Азии и Африки.

Перед началом саммита относительно участия российского диктатора ходили разные слухи, впрочем позже в Кремле все же опровергли присутствие Владимира Путина на саммите вживую.

Главной причиной неявки президента РФ в ЮАР является международный розыск Путина, объявленный Международным уголовным судом за вывоз детей с оккупированных территорий Украины.

Как прошел первый день саммита БРИКС, почему это стало очередной демонстрацией слабости России на международной арене, и почему намерения лидеров стран-членов блока являются “фантазиями” — читайте в материале на Фактах ICTV.

Вместо Путина на саммите — танцы с Лавровым

ЮАР является государством, подписавшим Римский статут, который обязывает ее выполнять решения МУС. Соответственно, если бы Владимир Путин приехал бы на саммит, он должен был бы быть арестованным. Поэтому, еще в июле текущего года, в канцелярии президента ЮАР появилось сообщение о том, что российский лидер не сможет присутствовать на саммите.

В то же время попытки пригласить кремлевского диктатора все же были. Президент ЮАР Сирил Рамафоса обращался к МУС с просьбой не арестовывать Путина, но не получилось.

Поэтому было принято решение, что Владимир Путин выступит на БРИКС в онлайн-режиме.

Вместо диктатора РФ на саммит в Йоханнесбург отправился глава российского МИДа Сергей Лавров, по которому, к сожалению, решения МУС нет.

Российского главу МИД в аэропорту встретили национальными танцами ЮАР. Сам Лавров, вероятно, обрадовался такой встрече и начал аплодировать.

Примечательно, что в отличие от танцев с Лавровым, главу Китая Си Цзиньпина лично перед трапом самолета встречал президент ЮАР Сирил Рамафоса и сопровождал до машины. Главе КНР также были устроены национальные танцы.

Без Путина, но с другими лидерами

Пока российский лидер сидел в своей стране и не рискнул ехать в ЮАР, где его могут арестовать, в Йоханнесбург прибыл лидер Китая Си Цзиньпин.

Перед началом саммита китайский лидер провел переговоры со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой и представителями других государств.

Примечательно, что сам Си Цзиньпин не появился на форуме, как ожидалось, но позже посетил ужин лидеров БРИКС, организованный президентом Южно-Африканской Республики.

Кроме лидера КНР, в ЮАР прибыл президент Бразилии Лула да Силва, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Измененный голос во время выступления Путина

Отдельного внимания заслуживает само выступление российского диктатора на саммите.

Несмотря на то, что для Кремля отсутствие президента на саммите БРИКС является демонстрацией слабости на международной арене, само выступление Путина было, в определенном смысле, видоизменено.

Во время трансляции выступления главы Российской Федерации, участникам саммита было показано обращение Владимира Путина с измененным голосом.

Вместе с тем, в соцсетях российские официальные органы власти распространили обращение Путина, на котором российский диктатор имеет свой обычный голос. Зачем организаторы саммита БРИКС прибегли к таким изменениям пока остается неизвестным.

Во время выступления президент Путин заявил, что Россия останется “ответственным поставщиком” продовольствия и зерна в африканские страны и может занять место Украины как международного поставщика зерна.

Путин также сказал, что использование долларов США в торговле между странами БРИКС уменьшается, поскольку страны переходят на национальные валюты и отказываются от долларов в рамках “необратимого процесса дедолларизации”.

Как прошел саммит и о чем говорили страны БРИКС

Еще перед началом мероприятия лидеры стран БРИКС говорили, что попытаются сосредоточиться на способах уменьшения зависимости от доллара США.

Также на повестке дня, впервые за 10 лет, был вопрос расширения блока, поскольку за последний год многие развивающиеся государства изъявили желание вступить в БРИКС. Китай публично поддержал расширение блока БРИКС. Также за расширение выступает и Россия, когда же Индия остерегается превращения группы БРИКС в рупор Китая, а Бразилия опасается отчуждения от Запада.

Не менее важной темой нынешнего мероприятия стало и введение единого платежного средства для расчетов между членами БРИКС. Это интересно как России, значительная часть которой находится под санкциями, так и странам Африки, которые вынуждены занимать средства для развития своих экономик для преодоления структурных отставаний и возврата долгов.

Во время выступления китайского представителя речь шла о том, что официальный Пекин будет оставаться “важной возможностью для мирового развития”, а также о том, что Китай будет расширять доступ к рынкам и улучшать климат для иностранного бизнеса.

В свою очередь президент Бразилии Лула да Силва заявил, что страны БРИКС должны искать эталонную единицу для того, чтобы ускорить процесс дедолларизации.

Реакция Запада

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поставила под сомнение, как БРИКС может прислушиваться к президенту России Владимиру Путину, учитывая его решение прекратить экспорт зерна через Черное море.

— Бессмысленно иметь тесное сотрудничество в рамках БРИКС с российским президентом, который в то же время сорвал зерновую сделку, — сказала она, отвергнув мнение о том, что более решительная позиция БРИКС может посеять глобальные разногласия.

— В эти времена все страны мира видят важность сотрудничества и партнерства. Мы поддерживаем свободу сотрудничества и партнерства. Поэтому все страны мира могут свободно выбирать, с кем они хотят работать. Абсолютно правильно, что все больше стран требуют права голоса. Не могут только крупные страны мира решать, как будет устроен глобальный международный порядок, — сказала она журналистам в Берлине.

Вместе с тем в США заявили, что не считают страны БРИКС соперником, особенно, в их процессе “дедолларизации”.

Так, представитель администрации президента США Джейк Салливан заявил, что не рассматривает страны БРИКС, как геополитического соперника.

Его спросили, обеспокоен ли Вашингтон тем, что БРИКС может “угрожать США в экономическом, геополитическом плане”.

— Мы не рассматриваем БРИКС как то, что может развиться в какого-то геополитического соперника Соединенных Штатов или что-то такое. Это очень разнообразная группа стран в ее нынешнем виде — Бразилия, Индия, ЮАР — демократические государства, а Россия и Китай — автократии, — подчеркнул Салливан.

По его словам, у всех стран БРИКС есть разногласия по важнейшим вопросам в Индо-Тихоокеанском регионе, по войне в Украине, по ряду других вопросов.

Дедолларизация — это фантазии

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что мероприятие, которое началось 22 августа в ЮАР, не сможет игнорировать вопрос российско-украинской войны, потому что, в частности, многие страны Глобального Юга зависят от зерна из Украины.

— Рост цен на продовольствие заметен для любого правительства. Конечно же, это не очень положительно на настроения любого народа, поэтому они (лидеры БРИКС, — Ред.) вынуждены реагировать. Поэтому позиция Индии и Китая отличаются, — сказал он в эфире национального телемарафона Единые новости.

Эксперт напомнил, что Индия еще раньше занимала достаточно жесткую позицию относительно войны РФ против Украины и требовала вывода российских войск.

Загородний говорит, что этот саммит БРИКС, в частности, продемонстрировал желание Китая взять под контроль лидерство в блоке.

Вместе с тем эксперт говорит, что желание лидеров БРИКС перейти на расчеты между собой в какой-то третьей валюте, а не в долларах, является “фантазией” и “нереальным”. Он напомнил, что главными резервными валютами мира являются доллары США, евро и частично — фунты стерлингов, швейцарские франки и иены.

— Мы должны понимать, что валюта используется в расчетах, когда понятно ее ценообразование, когда оно прозрачное и понятное. Вместе с тем, когда есть колебания на плюс-минус на 10% и ее невозможно проконтролировать, то ее не будут использовать, — говорит Загородний.

Относительно того, чем является современная Россия для лидеров стран-членов БРИКС, управляющий партнер Национальной антикризисной группы говорит, что РФ сегодня может предложить хаос в странах Глобального Юга, но отнюдь не мощную экономику.

Источники: Bloomberg, Reuters, BRICS

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