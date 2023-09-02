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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Путін – боягуз, який боїться Заходу та втрати Криму, – Макфол

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться втратити Кримський півострів, який Москва незаконно окупувала у 2014 році.

Таку думку висловив експосол Сполучених Штатів Америки у Росії Майкл Макфол в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

— Він (Путін. – Ред.) боїться перенесення війни в Крим, у вашу країну, а не його. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у Росії легітимність його війни, – вважає Макфол.

На думку дипломата, нездатність Путіна втримати півострів стала б “загрозливим наслідком для його режиму”. А візит на саміт БРІКС у Південну Африку глави МЗС РФ замість диктатора свідчить про його страх постати перед Міжнародним кримінальним судом.

Макфол, говорячи про Путіна, каже, що “ми бачимо не сміливця, який кидає виклик Заходу, а боягуза, який боїться Заходу”. Він зауважує, що світ має перестати боятися Путіна та “сміливо кидати йому виклик і, зрештою, проганяти його”.

Також він висловився щодо способів прискорення закінчення війни Росії проти України. На його думку, до цього спонукатиме надання Україні більшій кількості зброї, кращої зброї та якомога швидше. Він додав, що це ж саме стосується санкцій.

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Джерело: Еспресо
Війна в Україні, Володимир Путін, Крим, Майкл Макфол
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