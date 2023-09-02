Попытка убийства: в консульстве Украины в Германии рассказали детали нападения на 10-летнего украинца

Генеральное консульство Украины в Гамбурге обратилось в Министерство внутренних дел Нижней Саксонии после нападения мужчины на 10-летнего украинца в немецком городе Айнбек (федеральная земля Нижняя Саксония).

Как сообщили в посольстве Украины в ФРН, консулы находятся на постоянной связи с родителями пострадавшего ребенка и местной полицией.

В то же время прокуратурой города Геттинген было возбуждено дело по обвинению в попытке убийства.

В посольстве уточнили, что нападение произошло 26 августа, а личность нападавшего до сих пор не удалось установить.

— Дело находится на контроле консульской службы Украины, которая в тесном взаимодействии с компетентными органами Германии осуществит все необходимые шаги для привлечения виновного к ответственности. Нападение было совершено в присутствии других украинских детей, самому старшему из которых было 12 лет, — сообщили дипломаты.

По данным посольства, украинский ребенок получил легкие повреждения, после оказания медицинской помощи его сразу отпустили домой.

В целом, говорят дипломаты, в Нижней Саксонии зарегистрировано более 110 тысяч граждан Украины.

Напомним, речь идет о нападении неизвестного мужчины 40-45 лет на украинского 10-летнего ребенка. По данным очевидцев, мужчина требовал от украинских детей разговаривать на русском, обвинил Украину в начале войны, а после этого сбросил ребенка с моста в канал.

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