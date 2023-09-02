Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У бою на Бахмутському напрямку загинули шестеро пілотів – речник бригади
Здатні знищити ціль на відстані до 180 км: що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM
Терміново
Пожежа на даху Ашану та смерть двох охоронців підприємства: деталі атаки на Київ
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця

поліція Німеччини
Фото: Pixabay

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулось до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії після нападу чоловіка на 10-річного українця в німецькому місті Айнбек (федеральна земля Нижня Саксонія).

Як повідомили в посольстві України у ФРН, консули перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією.

Водночас прокуратурою міста Гьоттінген було порушено справу за звинуваченням у спробі вбивства.

В посольстві уточнили, що напад стався 26 серпня, а особу нападника досі не вдалось встановити.

– Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності. Напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років, – повідомили дипломати.

За даними посольства, українська дитина зазнала легких ушкоджень, після надання медичної допомоги її відразу відпустили додому.

Загалом, повідомили дипломати, у Нижній Саксонії зареєстровано понад 110 тисяч громадян України.

Нагадаємо, йдеться про напад невідомого чоловіка 40-45 років на українську 10-річну дитину. За даними очевидців, чоловік вимагав від українських дітей розмовляти російською, звинуватив Україну у початку війни, а після цього скинув дитину з мосту в канал.

Читайте також
Маємо дані про 386 українських дітей, незаконно всиновлених у РФ – Лубінець
Діти-акція

консульство, Німеччина, Напад
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Німеччині чоловік скинув із мосту 10-річного хлопчика з України
Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця
Гітлера теж всі боялися: Данілов звернувся до Німеччини щодо ракет Taurus
Олексій Данілов - секретар РНБО
Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі Рамштайн
Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця
Німеччина збирається реформувати розвідку та провести точкову перевірку через шпигунів РФ
Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця
Німеччина передала Україні танки Leopard і радіолокаційну систему TRML-4D
Leopard

Завантаження

Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Будемо поруч з Україною до її перемоги: як зустріч в Толедо вплине на перебіг війни
Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця
В Україні запрацював новий церковний календар 2023: що змінилося і дати ключових свят
Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (01.09.2023)
Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (01.09.2023)
Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь