Спроба вбивства: у консульстві України розповіли подробиці нападу на 10-річного українця

Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулось до Міністерства внутрішніх справ Нижньої Саксонії після нападу чоловіка на 10-річного українця в німецькому місті Айнбек (федеральна земля Нижня Саксонія).

Як повідомили в посольстві України у ФРН, консули перебувають на постійному зв’язку з батьками постраждалої дитини та місцевою поліцією.

Водночас прокуратурою міста Гьоттінген було порушено справу за звинуваченням у спробі вбивства.

В посольстві уточнили, що напад стався 26 серпня, а особу нападника досі не вдалось встановити.

– Справа перебуває на контролі консульської служби України, яка у тісній взаємодії з компетентними органами Німеччини здійснить усі необхідні кроки для притягнення винного до відповідальності. Напад було скоєно у присутності інших українських дітей, найстаршому з яких було 12 років, – повідомили дипломати.

За даними посольства, українська дитина зазнала легких ушкоджень, після надання медичної допомоги її відразу відпустили додому.

Загалом, повідомили дипломати, у Нижній Саксонії зареєстровано понад 110 тисяч громадян України.

Нагадаємо, йдеться про напад невідомого чоловіка 40-45 років на українську 10-річну дитину. За даними очевидців, чоловік вимагав від українських дітей розмовляти російською, звинуватив Україну у початку війни, а після цього скинув дитину з мосту в канал.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.