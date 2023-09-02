Есть данные о 386 украинских детях, незаконно усыновленных в РФ – Лубинец

На сегодняшний день в России незаконно усыновили по меньшей мере 386 украинских детей. Относительно этого количества у Украины есть подтвержденные данные.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в эфире телемарафона Єдині новини.

– У нас есть подтвержденные 386 детей. Установлен факт, что они были помещены в российские семьи, и по ним либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления, — подчеркнул он.

Лубинец объяснил, что для Украины очень важно устанавливать факт незаконного усыновления, чтобы в будущем привлечь РФ к ответственности за геноцид. Поскольку есть разница между терминами усыновление и временная опека.

В качестве примера Лубинец напомнил о ситуации с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Сначала она на встрече с диктатором Владимиром Путиным признала, что усыновила украинского ребенка. Это преступление, поскольку международным правом запрещено усыновлять детей стран, находящихся в состоянии войны.

Однако, получив ордер на арест от Международного уголовного суда, Львова-Белова начала утверждать, что не усыновлял ребенка, а якобы взяла под временную опеку.

– Для нас очень важны эти термины, нам очень важно устанавливать именно юридический факт, что россияне усыновляют украинских детей. Тогда это четко подпадает под признаки военного преступления геноцида, которое должно быть трактовано как военное преступление, совершаемое высшим военно-политическим руководством РФ. И этим мы занимаемся, – отметил Лубинец.

Как известно, в марте этого года Международный уголовный суд также выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за депортации украинских детей в РФ.

Украина имеет подтвержденную информацию о почти 20 тыс. депортированных маленьких украинцах. 1 сентября стало известно о возвращении еще 11 детей, похищенных российскими оккупантами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.