Суровикина освободили из-под ареста, генерала видели на публике — NYT

Российского генерала Сергея Суровикина, которого задержали в июне сразу после мятежа главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, поскольку считали его сообщником, уже освободили.

Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на двух американских чиновников и источник, близкий к Минобороны РФ.

В то же время неизвестно, остались ли какие-то ограничения, наложенные российскими властями, в частности на передвижение Суровикина.

По данным источников, генерал вышел на свободу через несколько дней после того, как подтвердилась гибель Пригожина в авиакатастрофе 23 августа.

Также он якобы пока сохранил свое звание и технически все еще остается офицером, но карьерных перспектив у него больше нет.

В августе так называемые государственные росСМИ сообщили, что генерал Суровикин был официально отстранен от исполнения обязанностей командующего Воздушно-космических сил РФ.

В понедельник, 4 сентября, Суровикин впервые после июньского мятежа Пригожина появился на фото, размещенном в соцсетях российской телеведущей Ксенией Собчак, на котором он гуляет с семьей.

Источник : NYT

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