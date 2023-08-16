Суровикина отстранили от военного руководства РФ и отправили под домашний арест
Российского генерала Сергея Суровикина, которого считают союзником основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, отстранили от руководящей роли в полномасштабной войне против Украины. Сейчас он находится под домашним арестом.
По данным издания Politico со ссылкой на заявления среди российских военных блогеров и других лиц, Суровикин сейчас не может покинуть квартиру, в которой находится, но его могут посещать, в частности, несколько его подчиненных.
Суровикин не появлялся на публике с момента мятежа главы ЧВК Вагнера против Москвы в июне 2023 года. Тогда распространилась информация, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.
— Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы, — говорится в сообщении.
Вероятно, решение об окончательной судьбе Суровикина должен принять только один человек. Речь идет о российском диктаторе Владимире Путине. Он ожидает, что генерал как можно дольше будет находиться в тени.
Эта информация появилась после того, как депутат Государственной думы РФ Виктор Соболев сообщил, что Суровикина отстранили от должности командующего российскими силами в Украине.
Суровикин может вернуться позже, потому что генерал может еще быть полезным армии РФ, если он не совершил серьезных нарушений. В Кремль до сих пор не выходили с публичным заявлением о местонахождении Суровикина.
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