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Юлия Захарченко, редактор ленты

Суровикина отстранили от военного руководства РФ и отправили под домашний арест

Суровикина отстранили от военного руководства РФ и отправили под домашний арест
Фото: Факти ICTV

Российского генерала Сергея Суровикина, которого считают союзником основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, отстранили от руководящей роли в полномасштабной войне против Украины. Сейчас он находится под домашним арестом.

По данным издания Politico со ссылкой на заявления среди российских военных блогеров и других лиц, Суровикин сейчас не может покинуть квартиру, в которой находится, но его могут посещать, в частности, несколько его подчиненных.

Суровикин не появлялся на публике с момента мятежа главы ЧВК Вагнера против Москвы в июне 2023 года. Тогда распространилась информация, что он знал о запланированном Пригожиным мятеже.

— Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился в подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы, — говорится в сообщении.

Вероятно, решение об окончательной судьбе Суровикина должен принять только один человек. Речь идет о российском диктаторе Владимире Путине. Он ожидает, что генерал как можно дольше будет находиться в тени.

Эта информация появилась после того, как депутат Государственной думы РФ Виктор Соболев сообщил, что Суровикина отстранили от должности командующего российскими силами в Украине.

Суровикин может вернуться позже, потому что генерал может еще быть полезным армии РФ, если он не совершил серьезных нарушений. В Кремль до сих пор не выходили с публичным заявлением о местонахождении Суровикина.

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Источник: Politico
Война в Украине, Война на Донбассе, ЧВК Вагнера, Росія
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