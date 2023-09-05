Суровікіна звільнили з-під арешту, генерала бачили на публіці – NYT

Російського генерала Сергія Суровікіна, якого затримали у червні відразу після заколоту ватажка вагнерівців Євгена Пригожина, оскільки вважали його спільником, вже звільнили.

Про це пише видання New York Times із посиланням на двох американських чиновників та джерело, близьке до Міноборони РФ.

Водночас невідомо, чи залишилися якісь обмеження, накладені російською владою, зокрема на пересування Суровікіна.

За даними джерел, генерал вийшов на волю через кілька днів після того, як підтвердилася загибель Пригожина в авіакатастрофі 23 серпня.

Також він нібито поки що зберіг своє звання і технічно досі залишається офіцером, але кар’єрних перспектив у нього більше немає.

У серпні так звані державні росЗМІ повідомили, що генерал Суровікін був офіційно відсторонений від виконання обов’язків командувача Повітряно-космічних сил РФ.

У понеділок, 4 вересня, Суровікін вперше після червневого заколоту Пригожина з’явився на фото, розміщеному у соцмережах російською телеведучою Ксенією Собчак, на якому він гуляє з родиною.

Джерело : NYT

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