Никаких дронов не было: президент Румынии отрицает падение Shahed на территории страны
Несмотря на утверждения Украины, на территории Румынии не падали российские беспилотники Shahed или другие военные устройства Российской Федерации.
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет Digi24.
— Могу вам сказать, что не было ни одной детали, ни одного беспилотника, никакой части любого устройства, которое оказалось бы в Румынии. Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию, — сказал он.
Клаус Йоханнис добавил, что он и другие представители власти обеспокоены, поскольку атаки России “происходят на очень небольшом расстоянии от границы с Румынией”.
Вместе с тем, говорит президент, среди союзников НАТО есть четкий алгоритм действий на случай того, если “что-то упадет на их территорию”.
— Конечно, да, у нас есть сценарий, да, у нас есть план на каждый возможный инцидент. Это очевидно, но это не значит, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло, — добавил он.
Этому предшествовала очередная террористическая атака России на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, в которой врагом использовались дроны-камикадзе Shahed.
Украинский МИД заявил, что беспилотники России ударили по территории Румынии, но в МИД и Минобороны Румынии это быстро опровергли.
В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев имеет фотодоказательства падения российских дронов на территории Румынии.
Фото: Олег Ніколенко
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова