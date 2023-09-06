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Илья Нежигай, редактор ленты

Никаких дронов не было: президент Румынии отрицает падение Shahed на территории страны

Никаких дронов не было: президент Румынии отрицает падение Shahed на территории страны

Несмотря на утверждения Украины, на территории Румынии не падали российские беспилотники Shahed или другие военные устройства Российской Федерации.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пишет Digi24.

— Могу вам сказать, что не было ни одной детали, ни одного беспилотника, никакой части любого устройства, которое оказалось бы в Румынии. Мы осуществляем полный контроль над нашим национальным пространством, мы проверили абсолютно все, и могу успокоить население: ничего не попало в Румынию, — сказал он.

Клаус Йоханнис добавил, что он и другие представители власти обеспокоены, поскольку атаки России “происходят на очень небольшом расстоянии от границы с Румынией”.

Вместе с тем, говорит президент, среди союзников НАТО есть четкий алгоритм действий на случай того, если “что-то упадет на их территорию”.

— Конечно, да, у нас есть сценарий, да, у нас есть план на каждый возможный инцидент. Это очевидно, но это не значит, что мы хотим, чтобы что-то подобное произошло, — добавил он.

Этому предшествовала очередная террористическая атака России на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, в которой врагом использовались дроны-камикадзе Shahed.

Украинский МИД заявил, что беспилотники России ударили по территории Румынии, но в МИД и Минобороны Румынии это быстро опровергли.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальный Киев имеет фотодоказательства падения российских дронов на территории Румынии.

Фото: Олег Ніколенко

Безпілотники, Война в Украине, НАТО, Румунія
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