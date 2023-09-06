Жодних дронів не було: президент Румунії заперечив падіння Shahed на території країни

Попри твердження України, на території Румунії не падали російські безпілотники Shahed чи інші військові пристрої Російської Федерації. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс, пише Digi24.

– Можу вам сказати, що не було жодної деталі, жодного безпілотника, ніякої частини будь-якого пристрою, який опинився б у Румунії. Ми здійснюємо повний контроль над нашим національним простором, ми перевірили абсолютно все, і можу заспокоїти населення: нічого не влучило в Румунію, – сказав він.

Клаус Йоганніс додав, що він та інші представники влади стурбовані, оскільки атаки Росії “відбуваються на дуже невеликій відстані від кордону з Румунією”.

Разом із тим, каже президент, серед союзників НАТО є чіткий алгоритм дій на випадок того, якщо “щось впаде на їхню територію”.

– Звичайно, так, у нас є сценарій, так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Це очевидно, але це не означає, що ми хочемо, щоби щось подібне сталося, – додав він.

Цьому передувала чергова терористична атака Росії на портову інфраструктуру України в Одеській області, в якій ворогом використовувались дрони-камікадзе Shahed.

Українське МЗС заявило, що безпілотники Росії вдарили по території Румунії, але у МЗС та Міноборони Румунії це швидко спростували.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що офіційний Київ має фотодокази падіння російських дронів на території Румунії.

Фото: Олег Ніколенко

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