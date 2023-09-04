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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Во время ночной атаки российские беспилотники залетели и сдетонировали в Румынии: реакция МИД Украины

Во время ночной атаки российские беспилотники залетели и сдетонировали в Румынии: реакция МИД Украины

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время ночной атаки на Одесскую область российские ударные беспилотники типа Shahed-136 залетели и сдетонировали на территории Румынии.

В министерстве иностранных дел Украины призвали партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств.

— Это является очередным подтверждением того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в частности государств-членов НАТО, — написал на своей странице в Facebook представитель МИД Олег Николенко.

Напомним, ночью 4 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В двух территориальных громадах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Из-за попадания обломков дронов после сбития произошло несколько возгораний на территории гражданских объектов.

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БПЛА Shahed

Фото: Олег Николенко/Facebook

Безпілотники, Російська агресія, Румунія
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