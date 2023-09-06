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Делегация США обсудит с главой МУС ордер на арест Путина за военные преступления

Міжнародний кримінальний суд
Фото: Getty Images

Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг, 7 сентября, встретятся с главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Они обсудят обвинения в военных преступлениях против российского диктатора Владимира Путина. Накануне своего визита чиновники США заявили, что Путин осуществляет геноцид в Украине.

В марте МУС выдал международный ордер на арест Путина за военные преступления, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины. Впрочем, до сих пор диктатору не было предъявлено обвинение в других преступлениях, совершенных российскими оккупантами с момента их полномасштабного вторжения в Украину.

Председатель комитета, республиканец Майкл Маккол, заявил журналистам, что Путин “пытался стереть с лица земли культуру, народ и религию, а это и является определением геноцида”. С ним согласилась член комитета и республиканка Энн Вагнер.

Демократ Джерри Коннолли сказал, что Путин еще до войны отрицал существование Украины как страны и народа.

— Поэтому я считаю, что он сам создал основания для геноцида, и его дальнейшая деятельность заполнила эти пробелы, — сказал Коннолли.

По словам МакКола, члены комитета будут изучать “сами доказательства и то, как мы можем помочь Гааге собрать больше доказательств и разведданных, чтобы довести дело против Путина до конца”.

Соединенные Штаты не являются членом МКС. В то же время ранее президент США Джо Байден попросил свою администрацию начать делиться доказательствами военных преступлений, совершенных россиянами в Украине с МУС.

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Источник: AP News
Война в Украине, Гаага, Гаагський суд, Конгресс США, Міжнародний кримінальний суд
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