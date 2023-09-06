Делегация США обсудит с главой МУС ордер на арест Путина за военные преступления
Члены Палаты представителей Конгресса США в четверг, 7 сентября, встретятся с главным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.
Они обсудят обвинения в военных преступлениях против российского диктатора Владимира Путина. Накануне своего визита чиновники США заявили, что Путин осуществляет геноцид в Украине.
В марте МУС выдал международный ордер на арест Путина за военные преступления, обвинив его в личной ответственности за похищение детей из Украины. Впрочем, до сих пор диктатору не было предъявлено обвинение в других преступлениях, совершенных российскими оккупантами с момента их полномасштабного вторжения в Украину.
Председатель комитета, республиканец Майкл Маккол, заявил журналистам, что Путин “пытался стереть с лица земли культуру, народ и религию, а это и является определением геноцида”. С ним согласилась член комитета и республиканка Энн Вагнер.
Демократ Джерри Коннолли сказал, что Путин еще до войны отрицал существование Украины как страны и народа.
— Поэтому я считаю, что он сам создал основания для геноцида, и его дальнейшая деятельность заполнила эти пробелы, — сказал Коннолли.
По словам МакКола, члены комитета будут изучать “сами доказательства и то, как мы можем помочь Гааге собрать больше доказательств и разведданных, чтобы довести дело против Путина до конца”.
Соединенные Штаты не являются членом МКС. В то же время ранее президент США Джо Байден попросил свою администрацию начать делиться доказательствами военных преступлений, совершенных россиянами в Украине с МУС.
Загрузка
Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.Оксана Михайлова