Офис генпрокурора зафиксировал более 100,5 тыс. военных преступлений России

Украинские правоохранители зафиксировали 100 666 военных преступлений Российской Федерации после 24 февраля 2022 года.

Об этом во время дискуссии Геноцид как преступление. Как наказать виновных? заявил Юрий Белоусов, руководитель Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

В разговоре с журналистами Радио Свобода Белоусов заявил, что сегодня было объявлено о подозрениях 390 лицам.

— Мы имеем два больших блока. Первый блок — это именно военные преступления, это убийства, сексуальное насилие, атаки на энергоструктуру и так далее. Мы уже официально объявили о подозрении 390 лицам. 390 человек уже имеет статус подозреваемых, — отметил он и добавил, что по ряду подозреваемых из этого перечня уже есть приговоры суда.

Чиновник Офиса генпрокурора говорит, что сегодня более 200 дел в судах и 55 человек уже получили приговоры.

— Большая часть из них так называемые заочные приговоры. То есть мы установили, что это они виноваты, суд вынес приговор, но этот человек пока не находится в наших руках. Но это вопрос времени, — сказал он.

В то же время Белоусов говорит, что в ОГПУ работают с “высшим военно-политическим руководством”.

— Это депутаты Госдумы, это президенты Российской Федерации, это руководство Министерства обороны и так далее. Или, например, крупный бизнес, который помогает России совершать эти бесчинства в Украине. Здесь мы имеем около 700 человек, которые уже получили статус подозреваемых, — добавил он.

Юрий Белоусов добавил, что сегодня Офис генпрокурора находится в сотрудничестве с Международным уголовным судом (МУС), предоставляя представителям МУС доказательную базу. По оценке представителя ОГПУ, офис МУС появится в Украине уже этой осенью.

— В Украине постоянно находятся представители МУС. В сентябре, возможно, в октябре они откроют свой постоянный офис. Но эти люди находятся здесь ежедневно. Они работают группами, сменяют друг друга. И ежедневно мы с ними ездим, допрашиваем людей, изучаем документацию. Они изучают наши материалы. В основном, основную доказательную базу они берут из наших уголовных производств. А мы с радостью делимся этим, потому что мы хотим, чтобы они использовали их с максимальной пользой, — говорит он.

Руководитель Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта добавил, что 99% преступлений РФ будут расследовать именно в Украине, потому что “ни одна международная институция никогда, никогда в жизни такое количество дел не сможет рассмотреть”.

— Исходя из опыта работы международного уголовного суда, например, мы понимаем, что у него очень ограниченный круг. Его задача не сделать работу государства, а выполнить вспомогательную функцию… мы понимаем, что ресурсы суда ограничены, он сможет привлечь, мы надеемся, 10, может 20 человек. А в Украине мы имеем 100 тыс. совершенных преступлений уже сейчас. То есть это десятки тысяч военных преступников. Ни одна система мира, ни одна международная институция никогда их не привлечет к ответственности, — отметил Белоусов.

Напомним, по данным Офиса Генпрокурора в Украине российскими кассетными боеприпасами было убито более 200 гражданских лиц.

Источник : Радио Свобода

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