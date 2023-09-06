Делегація США обговорить з головою МКС ордер на арешт Путіна за військові злочини

Члени Палати представників Конгресу США у четвер, 7 вересня, зустрінуться із головним прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Вони обговорять звинувачення у військових злочинах проти російського диктатора Володимира Путіна. Напередодні свого візиту чиновники США заявили, що Путін здійснює геноцид в Україні.

У березні МКС видав міжнародний ордер на арешт Путіна за військові злочини, звинувативши його в особистій відповідальності за викрадення дітей з України. Та досі диктатору не було висунуто звинувачення в інших злочинах, скоєних російськими окупантами з моменту їхнього повномасштабного вторгнення в Україну.

Голова комітету, республіканець Майкл Маккол заявив журналістам, що Путін “намагався стерти з лиця землі культуру, народ і релігію, а це і є визначенням геноциду”. З ним погодилася членкиня комітету та республіканка Енн Вагнер.

Демократ Джеррі Конноллі сказав, що Путін ще до війни заперечував існування України як країни і народу.

— Тому я вважаю, що він сам створив підстави для геноциду, і його подальша діяльність заповнила ці прогалини, – сказав Конноллі.

За словами МакКола, члени комітету вивчатимуть “самі докази і те, як ми можемо допомогти Гаазі зібрати більше доказів і розвідданих, щоб довести справу проти Путіна до кінця”.

Сполучені Штати не є членом МКС. Водночас раніше президент США Джо Байден попросив свою адміністрацію почати ділитися доказами військових злочинів, скоєних росіянами в Україні, з МКС.

Джерело : AP News

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