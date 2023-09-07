Папа Римский заверил епископов УГКЦ в полной поддержке Украины

Во вторник, 6 сентября, глава католической церкви Папа Франциск принял в Ватикане делегацию епископов из Украины во главе с архиепископом Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святославом (Шевчуком) и заверил их в полной поддержке народа Украины.

Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

Во время встречи с понтификом епископы выразили разочарование высказываниями Папы о России. Они объяснили, что некоторые заявления Ватикана и его главы “болезненные и тяжелые для украинского народа”, поскольку верующие привыкли воспринимать Папу Римского как “всемирный голос правды и справедливости”.

Отдельно было отмечено, что российская пропаганда использует недоразумения между Украиной и Ватиканом для продвижения идеологии “русского мира”.

По итогам встречи Папа Франциск сказал, что он, безусловно, “с украинским народом”, и повторил, что под высказываниями о величии России он имел в виду духовно-культурное величие, а не империалистические устремления правителей. Понтифик также выразил глубокое сожаление из-за недоразумения.

Напомним, 25 августа, выступая перед участниками 10-го Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге, Папа Римский заявил, что россияне — наследники “великой” державы, вспомнил в этом контексте о Петре I, Екатерине II и других. Понтифик также попросил присутствующих россиян никогда не отказываться от этого наследия и “шагать вперед с этим”.

В ответ спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что именно такой империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

Глава УГКЦ Святослав назвал высказывания Франциска худшим примером империализма и крайнего русского национализма.

В то же время представительство Святого Престола в Украине заявило, что Папа Римский никогда не призывал к империалистическим идеям.

Фото: УГКЦ

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