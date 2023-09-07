Папа Римський запевнив єпископів УГКЦ у цілковитій підтримці України

У середу, 6 вересня, очільник католицької церкви Папа Франциск прийняв у Ватикані делегацію єпископів з України на чолі з архієпископом Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святославом (Шевчуком) та запевнив їх у повній підтримці народу України.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Під час зустрічі з понтифіком єпископи висловили розчарування висловлюваннями Папи про Росію. Вони пояснили, що деякі заяви Ватикану та його глави “болючі та важкі для українського народу”, адже віряни звикли сприймати Папу Римського як “всесвітній голос правди та справедливості”.

Окремо було наголошено, що російська пропаганда використовує непорозуміння між Україною і Ватиканом для просування ідеології “русского міра”.

За підсумками зустрічі Папа Франциск сказав, що він, безумовно, “з українським народом”, і повторив, що під висловлюваннями про велич Росії він мав на увазі духовно-культурну велич, а не імперіалістичні устремління правителів. Понтифік також висловив глибокий жаль через непорозуміння.

Нагадаємо, 25 серпня, виступаючи перед учасниками 10-го Всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі, Папа Римський заявив, що росіяни – спадкоємці “великої” держави, згадав у цьому контексті про Петра I, Катерину II та інших. Понтифік також попросив присутніх росіян ніколи не відмовлятися від цієї спадщини та “крокувати вперед із цим”.

У відповідь спікер МЗС Олег Ніколенко заявив, що саме такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та знищення сотень українських міст і сіл.

Глава УГКЦ Святослав назвав висловлювання Франциска найгіршим прикладом імперіалізму та крайнього російського націоналізму.

Водночас представництво Святого Престолу в Україні заявило, що Папа Римський ніколи не закликав до імперіалістичних ідей.

Фото: УГКЦ

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