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Валентина Чорна, редактор ленты

В Минобороны Румынии подтвердили падение российского Shahed на территории страны

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил, что части российского беспилотника упали на территорию их государства.

Об этом сообщает Antena 3 CNN.

В комментарии журналистам Тилвар сказал, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки дрона, возле села Плауру на территории жудца Тулча — напротив украинского Измаила.

— Мы обследовали очень большую территорию, включая ту, о которой говорили публично, и могу подтвердить, что в этом районе нашли фрагменты, которые могут быть обломками дрона, — сказал он.

По словам министра, найденные фрагменты не представляют угрозы.

— Мы видим, что за достаточно короткое время произошла серия российских атак против украинской портовой инфраструктуры и складов, и, думаю, нам важно усилить меры бдительности. У нас будет больше пунктов наблюдения, больше патрулей, — добавил Тилвар.

Напомним, вчера президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг падение российского БпЛА Shahed на территории страны.

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Румунія

Shahed, Война в Украине, Дрони, Російська агресія, Румунія
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