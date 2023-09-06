У Міноборони Румунії підтвердили падіння російського Shahed на території країни

Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що частини російського безпілотника впали на територію їхньої держави.

Про це повідомляє Antena 3 CNN.

У коментарі журналістам Тілвар сказав, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру на території жудця Тулча – навпроти українського Ізмаїла.

– Ми обстежили дуже велику територію, включно з тією, про яку говорили публічно, і можу підтвердити, що у цьому районі знайшли фрагменти, що можуть бути уламками дрона, – сказав він.

За словами міністра, знайдені фрагменти не становлять загрози.

– Ми бачимо, що за досить короткий час сталася серія російських атак проти української портової інфраструктури і складів, і, думаю, нам важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше пунктів спостереження, більше патрулів, – додав Тілвар.

Нагадаємо, вчора президент Румунії Клаус Йоганніс заперечив падіння російського БпЛА Shahed на території країни.

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