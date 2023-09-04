В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране

В Министерстве обороны Румынии отреагировали на атаку российских беспилотников на порты Одесской области, во время которой Shahed-136 залетели и сдетонировали на территории их государства.

В оборонном ведомстве заявили, что российские БпЛА не представляли угрозы для Румынии.

— Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии, — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В то же время в сообщении отмечается, что Румыния осуждает российские удары по портам Украины.

— Министерство национальной обороны самым решительным образом заявляет, что эти нападения, направленные на гражданские объекты и инфраструктуру в Украине, неоправданные и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права, — отмечается в сообщении.

В Румынии заверили, что следят за ситуацией на земле, в море и воздухе, а также принимают меры по усилению обороны и сдерживания на восточном фланге.

Напомним, ночью 4 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В двух территориальных громадах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Из-за попадания обломков дронов после сбития произошло несколько возгораний на территории гражданских объектов.

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