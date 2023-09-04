Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране

Румунія
Фото: Depositphotos

В Министерстве обороны Румынии отреагировали на атаку российских беспилотников на порты Одесской области, во время которой Shahed-136 залетели и сдетонировали на территории их государства.

В оборонном ведомстве заявили, что российские БпЛА не представляли угрозы для Румынии.

— Никогда средства нападения, использованные Российской Федерацией, не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии, — говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.

В то же время в сообщении отмечается, что Румыния осуждает российские удары по портам Украины.

— Министерство национальной обороны самым решительным образом заявляет, что эти нападения, направленные на гражданские объекты и инфраструктуру в Украине, неоправданные и глубоко противоречат нормам международного гуманитарного права, — отмечается в сообщении.

В Румынии заверили, что следят за ситуацией на земле, в море и воздухе, а также принимают меры по усилению обороны и сдерживания на восточном фланге.

Напомним, ночью 4 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками типа Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В двух территориальных громадах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование аграрных и промышленных предприятий.

Из-за попадания обломков дронов после сбития произошло несколько возгораний на территории гражданских объектов.

Читайте также
Игнат объяснил, почему сложно уничтожать пусковые установки Шахедов
БПЛА Shahed

Война в Украине, Міноборони, Російська агресія, Румунія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Только Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине — депутат Бундестага
В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 04.09.2023
Deepstatemap
Российские ГРУшники взламывали телефоны военных ВСУ – Центр кибербезопасности Британии
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Оккупанты очень ограничены в перевозках через Крымский мост – Гуменюк
Кримський міст
Поил алкоголем и насиловал девушек на оккупированной Херсонщине. Военному РФ сообщили о подозрении
В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране

Загрузка

Игры
Видео
Уроки в метро и бомбоубежищах: как начался новый учебный год в Украине

Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (03.09.2023)
В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (03.09.2023)
В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (03.09.2023)
В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (03.09.2023)
В Минобороны Румынии заявили, что атака беспилотников РФ не представляет прямой военной угрозы стране
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь