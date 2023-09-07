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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ООН веде переговори зі страховими компаніями для відновлення перевезень зерна з України

ООН веде переговори зі страховими компаніями для відновлення перевезень зерна з України

Страхова корпорація Lloyd’s of London веде переговори з Організацією Об’єднаних Націй про надання страхування для українських зернових вантажів у разі досягнення нової угоди щодо чорноморського коридору.

Про це повідомив у четвер агентству Reuters генеральний директор компанії Джон Ніл.

Повідомлення про страхування з’явилися на тлі спроб Туреччини, яка є членом НАТО, переконати Росію повернутися до Чорноморської зернової ініціативи – програми експорту зерна з портів України, розробленої за посередництва ООН і Анкари. У липні Москва вийшла із зазначеної зернової угоди, поклавши край року захищеного експорту з українських портів в умовах війни.

Зараз дивляться

– Чи раді ми та чи можемо ми продовжувати надавати страховки в разі, якщо коридор знову запрацює і буде відновлений? Відповідь на це запитання – так, – сказав Ніл.

Він додав, що корпорація Lloyd’s of London веде активні переговори з ООН щодо того, як це може статися. За його словами, ці переговори передбачають можливість того, що страхове покриття може бути структуроване інакше, ніж раніше.

Важливо зазначити, що забезпечення страхового захисту має вирішальне значення для вантажів, які залишають Україну.

– Якби не втручання ООН і не її дозвіл, ми б не стали санкціонувати страхування, – сказав Ніл.

За його словами, збитки ринку Lloyd’s від конфлікту в Україні, за вирахуванням перестрахування, становили близько $1,74 млрд.

Ніл додав, що ринок Lloyd’s також готовий надати підтримку особам, які працюють в українському внутрішньому страховому секторі.

Паралельно з цим страхова компанія Beazley застрахувала судна в зерновому коридорі, а також в окремому гуманітарному каналі, який Україна створила останніми тижнями, щоб дати можливість суднам, що застрягли в Україні, покинути країну, повідомив Reuters у четвер генеральний директор компанії Адріан Кокс.

– Ми працюємо на цьому ринку, щоб забезпечити страхування, необхідне для початку руху цих суден, – додав Кокс.

Раніше, після проведених у Сочі переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним і президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, стало відомо, що Кремль не планує повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвав у липні.

Тим часом український лідер Володимир Зеленський заявив, що на початку вересня ще два судна успішно вийшли через тимчасовий зерновий коридор з України.

Фото: Мінінфраструктури

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Велика Британія, Зерно, ООН, страхування, Чорноморська зернова ініціатива
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