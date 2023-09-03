Еще два судна успешно прошли временным зерновым коридором — Зеленский

Еще два судна успешно прошли украинским временным “зерновым коридором”.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

— Украина восстанавливает настоящую свободу судоходства в Черном море. Свобода требует решимости. Я благодарю работников портов и всех, кто обеспечивает безопасное функционирование коридора. Мы призываем союзников поддержать наши усилия, предоставив больше систем противовоздушной обороны. Вместе мы способны защитить свободу судоходства в Черном море и за его пределами, — написал он.

Напомним, что 17 июля 2023 года Россия заявила о прекращении договоренностей по зерновой сделке.

В начале августа президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о намерении возродить Черноморское зерновое соглашение в расширенном объеме и призвал западные страны помочь превратить эту инициативу в основу для мира между РФ и Украиной.

Издание Bild со ссылкой на эксперта сообщило, что российский диктатор Владимир Путин может вернуться к зерновой сделке из-за давления Турции и Китая.

Фото: Александр Кубраков

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.