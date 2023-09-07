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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Перед самітом G20. Китай змінив нейтральність на більш проукраїнську позицію – Bloomberg

Китай
Фото: Pixabay

Китайські чиновники, які беруть участь у переговорах щодо підсумкового комюніке саміту G20, зайняли більш проукраїнську позицію.

Про це агентству Bloomberg на умовах анонімності повідомив високопоставлений французький чиновник.

– Нейтральна позиція Китаю в минулому була вигідна Москві. Проте Пекін зайняв більш м’яку позицію до України порівняно з минулим роком, – йдеться у повідомленні.

Французький чиновник зазначив, що всі країни G20 домовилися про спільну мову щодо війни в Україні.

Водночас агентство вказує, що Індія, яка приймає цьогорічний саміт G20, відмовилася засудити вторгнення РФ в Україну.

Саміт у Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що він розчарований тим, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт G20 в Індії.

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Джерело: Bloomberg
G20, Війна в Україні, Китай, Росія, Саміт, Україна
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