Британские самолеты следят за ситуацией в Черном море, чтобы РФ не нанесла удар по гражданским судам — Сунак

Разведка Великобритании будет отслеживать действия РФ в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда.

Об этом сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

По его словам, Лондон примет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с “зерновым оружием” российского диктатора Владимира Путина.

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– Великобритания будет использовать военную разведку для отслеживания активности России в Черном море, чтобы предотвратить любые российские удары по гражданским судам, перевозящим зерно, – сказал Сунак.

Британский премьер-министр отметил, что его страна также проведет международный саммит по продовольственной безопасности.

Как пишет британская газета The Daily Telegraph, авиация страны защищает грузовые суда, которые перевозят зерно из Украины. В последние недели британские самолеты патрулируют Черное море, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам.

– Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море. В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании осуществляют полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам, – заявили в офисе Сунака.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время встречи с президентом Турции заявил, что Москва не готова сразу возвращаться к Черноморской зерновой инициативе, которую сорвала в июле.

Чтобы это произошло, диктатор по-прежнему требует выполнения ряда выдвинутых Москвой требований.

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