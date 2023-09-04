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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ердоган не зміг домовитися з Путіним щодо відновлення зернової угоди

Ердоган та Путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва не готова відразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Про це він сказав під час пресконференції у Сочі за підсумками переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Щоб це сталося, диктатор, як і раніше, вимагає виконання низки поставлених Москвою вимог.

— Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, щойно буде виконано всі зафіксовані домовленості, – сказав Путін.

Він також сказав, що Росія хоче, щоб з неї зняли санкції на постачання  зерна і добрив на європейські ринки.

4 вересня президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув з візитом до російського міста Сочі для переговорів з диктатором Путіним.

Турецькі ЗМІ писали, що під час зустрічі планувалося обговорення майбутнього Чорноморської зернової ініціативи та обміну полоненими між Україною та Росією.

17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме дію зернової угоди. В ніч проти 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах портів Одеса та Чорноморськ. Руйнувань зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників.

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Володимир Путін, Реджеп Ердоган, Сочі, Чорноморська зернова ініціатива
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