Британські літаки стежать за ситуацією у Чорному морі, щоб РФ не завдала удару по цивільних судах – Сунак

Розвідка Великої Британії відстежуватиме дії РФ у Чорному морі, щоб окупанти не могли атакувати цивільні судна.

Про це повідомив британський прем’єр-міністр Ріші Сунак.

За його словами, Лондон вживе низку заходів, які допоможуть світу у боротьбі із “зерновою зброєю” російського диктатора Володимира Путіна.

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– Британія використовуватиме воєнну розвідку для відстеження активності Росії в Чорному морі, щоб запобігти будь-яким російським ударам по цивільних судах, що перевозять зерно, — сказав Сунак.

Британський прем’єр-міністр зазначив, що його країна також проведе міжнародний саміт із продовольчої безпеки.

Як пише британська газета The Daily Telegraph, авіація країни захищає вантажні судна, які перевозять зерно з України. В останні тижні британські літаки патрулюють Чорне море, щоб стримати Росію від завдання ударів по цивільних судах.

– Ми будемо використовувати нашу розвідку, спостереження та рекогностування для спостереження за діяльністю Росії в Чорному морі. У рамках цих операцій зі спостереження літаки ВПС Великобританії здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від завдання незаконних ударів по цивільних судах, — заявили в офісі Сунака.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з президентом Туреччини заявив, що Москва не готова відразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Щоб це сталося, диктатор, як і раніше, вимагає виконання низки висунутих Москвою вимог.

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