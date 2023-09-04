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Зерновая сделка должна быть восстановлена, но без шантажа РФ: Кулеба о переговорах Эрдогана и Путина

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посещал Киев, где состоялись очень предметные переговоры с украинской стороной. Затем он поехал в столицу России — Москву.

Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи.

— Если кто-то встречается без Украины — это не значит, что они говорят без Украины. Украина — это как тень отца Гамлета. Мы всегда присутствуем. Мы абсолютно понимаем общую логику обсуждения. Наша позиция очень проста: Черноморская зерновая инициатива должна быть восстановлена, — отметил глава МИД.

Однако Украина не согласится на восстановление зернового соглашения, если придется выполнять прихоти или выслушивать российский шантаж. РФ вернется через месяц и снова выдвинет новые требования, если сейчас пойти на уступки, обратил внимание Кулеба.

— Это классический шантаж. Принимая во внимание, что России верить нельзя — нужно развивать альтернативные морские коридоры к Черноморской зерновой инициативе, — убежден министр иностранных дел.

Дмитрий Кулеба отметил, что не было никаких правовых и политических оснований для выхода России из Черноморского зернового соглашения.

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Война в Украине, Зерно, МЗС України, Реджеп Эрдоган, Черноморская зерновая инициатива
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