Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Мир
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша заявил, что санкции с России снимать не собираются.

Он подчеркнул во время пресс-конференции, что если бы это было так, тогда “Россия отреагировала бы положительно”.

— Важно помнить, что российские продукты питания и удобрения освобождены от санкций… Если бы это было так, честно говоря, вы, вероятно, ожидали бы, что из МИД России выйдет положительное заявление, — заявил он.

Напомним, что 8 сентября издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову, в котором заявил о готовности отменить некоторые санкции против России в обмен на ее возвращение к Черноморской инициативе.

Сейчас смотрят
Читайте также
Украина предложила Турции восстановить зерновой коридор без участия РФ – посол
Зерновий коридор

Антоніу Гутерреш, Зерно, санкції, Санкції проти Росії
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Помощь странам Африки и Азии: правительство приобщило дунайские порты к инициативе Grain from Ukraine
зерно
Эстония планирует одобрить законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины
Маргус Цахкна
Видим слишком длинную паузу: Зеленский о важности более жестких санкций против РФ
Зеленський
ЕС расширил санкции против россиян за нарушение прав человека в Крыму
Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш
Это приглашение Москвы к новому шантажу: МИД отреагировал на предложения ослабить санкции против РФ
МЗС України

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (08.09.2023)
Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (08.09.2023)
Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь