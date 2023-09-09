Санкции с России снимать не собираются — Гутерриш

Пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерриша заявил, что санкции с России снимать не собираются.

Он подчеркнул во время пресс-конференции, что если бы это было так, тогда “Россия отреагировала бы положительно”.

— Важно помнить, что российские продукты питания и удобрения освобождены от санкций… Если бы это было так, честно говоря, вы, вероятно, ожидали бы, что из МИД России выйдет положительное заявление, — заявил он.

Напомним, что 8 сентября издание Bild сообщило, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо главе МИД России Сергею Лаврову, в котором заявил о готовности отменить некоторые санкции против России в обмен на ее возвращение к Черноморской инициативе.

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