Санкції з Росії знімати не збираються – Гутерреш

Прес-секретар генсека ООН Антоніу Гутерреша заявив, що санкції з Росії знімати не збираються.

Він підкреслив під час прес-конференції, що якби це було так, тоді “Росія відреагувала б позитивно”.

– Важливо пам’ятати, що російські продукти харчування і добрива звільнені від санкцій… Якби це було так, чесно кажучи, ви, ймовірно, очікували б, що з МЗС Росії вийде позитивна заява, – заявив він.

Нагадаємо, що 8 вересня видання Bild повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш написав листа главі МЗС Росії Сергію Лаврову, в якому заявив про готовність скасувати деякі санкції проти Росії в обмін на її повернення до Чорноморської ініціативи.

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