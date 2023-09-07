Украина предложила Турции восстановить зерновой коридор без участия РФ – посол

Украина передала Турции предложение возобновить Черноморскую зерновую инициативу без РФ. Речь идет о коридоре для экспорта украинской агропродукции.

Об этом рассказал сегодня на брифинге посол Украины в Турции Василий Боднар.

Он напомнил, что сейчас работает так называемый временный зерновой коридор из портов Украины.

– Предложение о работе (зернового коридора, — Ред.) без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли уже идут через территориальные воды Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это действительно рациональный путь, — отметил Боднар.

Дипломат уточнил, что “гуманитарным коридором” пока что прошли четыре корабля из Одессы, однако никто не устанавливает никаких ограничений по украинской продукции на судах. И это, по мнению посла, “может быть одним из основных вариантов урегулирования ситуации”.

Сейчас происходит коммуникация между Турцией и ООН по итогам переговоров как с Украиной, так и с РФ. Стороны пытаются выработать согласованную позицию.

Кроме того, ожидается “коммуникация между Украиной и Турцией на высоком уровне”, которая может состояться в ближайшие дни или на полях Генассамблеи ООН.

– Мы занимаем конструктивную позицию по отношению к нашим партнерам Турции и ООН как посредникам и будем нарабатывать механизмы, которые будут выгодны нашей стороне, но не повредят принципиальной позиции по снятию санкций с РФ. Поскольку это совершенно ложный путь, – сообщил Боднар.

Он также обратил внимание, что Россия регулярно нарушала обязательства во время функционирования зерновой инициативы. Нередкими были случаи, когда агрессор ограничивал проход кораблей по коридору или же доступ к тому или иному порту Украины.

К примеру, порт Южный несколько месяцев вообще не работал. РФ также ограничивала список продукции, которую разрешалось экспортировать из Украины.

Как известно, Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года. Украина заключила соглашение с Турцией и ООН. Отдельно аналогичное соглашение подписала Россия. После регулярного саботажа РФ вышла из зерновой инициативы после 17 июля 2023 года.

Поэтому Украина открыла новые временные маршруты движения гражданских судов в или из черноморских портов.

Источник: Media Center Ukraine

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