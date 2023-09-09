В Нидерландах обустроят сотни новых мест для приема беженцев из Украины

Нидерландские муниципалитеты обустроят сотни дополнительных мест для приема украинских беженцев в ближайшие недели.

Об этом стало известно по итогам консультаций между государственным секретарем Ван дер Бургом и Советом Безопасности, сообщает NOS.

По словам Ван дер Бурга, центральные пункты приема беженцев в Амстердаме и Утрехте переполнены. Он заявил, что необходимо немедленно добавить еще 500 мест для приема беженцев. Еще тысяча мест должна быть организована до 1 октября.

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В Нидерландах зарегистрированы 98 тыс. украинских беженцев. Пункты приема беженцев сейчас имеют 81 тыс. коек, из которых 80 тыс. используются.

25 регионов безопасности попросили увеличить количество мест для приема беженцев до 90 тыс. в течение ближайших недель, а затем до 97 тыс. Отмечается, что муниципалитеты согласились сделать все возможное, чтобы это сделать.

Недавно в Эстонии продлили сроки временной защиты украинским беженцам до полутора лет. Ранее она предоставлялась на 12 месяцев. Новые правила вступят в силу с 10 сентября 2023 года.

Источник: NOS

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