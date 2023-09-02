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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев: названа причина

Українські біженці у Варшаві
Фото: Getty Images

В Польше прекратил работу самый большой в стране центр приема беженцев из Украины. Он находился в населенном пункте Надажин (Мазовецкое воеводство), примерно в 30 км от Варшавы.

Об этом, в частности, сообщают издания The Financial Times и Warszawa.Wyborcza.pl со ссылкой на местные власти.

Украинские беженцы проживали на территории торгово-выставочного центра Ptak Warsaw Expo под Варшавой. Он занимает 50 га, а площадь крытых помещений центра составляет 150 тыс. кв. м.

Местные власти аргументировали закрытие центра тем, что он больше не нужен, поскольку большинство его жителей нашли жилье в других местах. Это решение требовало внезапного переселения сотен беженцев, все еще остававшихся там.

По словам пресс-секретаря Мазовецкого воеводства Дагмары Залевской, центр под Варшавой предусматривался как временное убежище. А его закрытие обосновано тем, что “количество беженцев из Украины, прибывающих в регион, является незначительным”.

– Центр закрыли. Туда не приходили новые люди, поэтому содержать столь большой центр не было смысла. В настоящее время там находились 300 человек. Некоторые из них были перевезены в другие, меньшие центры, некоторые обратились в органы местного самоуправления, — отметила Залевская.

Она добавила, что закрытие центра было частью “реорганизации всей системы помощи беженцам” из Украины. Ведь многие украинцы “стали независимыми” и нашли собственное жилье в Польше или других странах, либо вернулись домой.

В местных гуманитарных организациях утверждают, что внезапное закрытие центра застигло беженцев врасплох.

– Я плакала, когда вчера мне позвонила женщина (украинка, — Ред.) и сообщила, что в 17:00 дверь центра закрылась и ее не пустили внутрь. Некоторые даже не успели собрать все свои вещи. Дали им еду в пакетах и все, — сообщила в комментарии FT Алина Онищук, сотрудница другого центра для беженцев в Варшаве, которая отправила три автобуса за людьми в Надажин поздно вечером в четверг.

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Крупнейший центр гуманитарной помощи украинцам в Ptak Warsaw Expo был открыт сразу после начала полномасштабной войны. В самые критические моменты там могли находиться до 10 тыс. человек.

Залы центра были поделены на сектора. В каждом, кроме кроватей, были санузлы и наскоро построенные душевые, зоны для питания и зарядки телефонов, комнаты для матерей с маленькими детьми.

По данным FT, в центре в Надажине весной 2022 года проживало около 9 тыс. украинцев. К моменту его закрытия в четверг, 31 августа, там оставались около 300 человек, которых переселили в другие центры для беженцев.

В прошлом году Польша стала “главными воротами ЕС” для украинских беженцев. Около 1,5 млн украинцев зарегистрировались для получения временной защиты в Польше в 2022 году, а еще миллионы отправились в другие страны.

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українські біженці в Польщі

Источник: Warszawa.Wyborcza.pl.

Источник: Financial Times
Беженцы, Война в Украине, Польша, Українці
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