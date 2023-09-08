В Эстонии меняют условия временной защиты украинцев: какие нововведения

В Эстонии продлили сроки временной защиты украинским беженцам до полутора лет. Ранее данный статус предоставлялся на 12 месяцев.

Новые правила вступят в силу с 10 сентября 2023 года.

Теперь статус будут предоставлять и продлевать сразу до марта 2025 года.

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— Введением этого изменения мы сэкономим время как военным беженцам, так и Департаменту полиции и пограничной охраны. Если бы мы продолжили придерживаться нынешней практики, то следующей зимой нам нужно было бы продлевать временную защиту военных беженцев на пару месяцев. Пришлось бы зря “гонять” людей, которые сбежали от войны, — пояснила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пылдма.

Изменения будут касаться и порядка продления временной защиты. Для продления статуса нужно будет сделать в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны новое фото на документ.

Кроме того, людям могут задавать дополнительные вопросы об обстоятельствах их прибытия в Эстонию.

— Таким образом мы обеспечим, чтобы человеку был выдан документ с новым фото, и дополнительно сможем убедиться в том, что оказываем помощь тем, кто действительно бежал в Эстонию от войны, — отметила чиновница.

Источник: postimees.ee

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