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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Нідерландах облаштують сотні нових місць для прийому біженців з України

прийом біженців
Фото: Depositphotos

Нідерландські муніципалітети облаштують сотні додаткових місць для прийому українських біженців в найближчі тижні.

Про це стало відомо за підсумками консультацій між державним секретарем Ван дер Бургом та Радою Безпеки, повідомляє NOS.

За словами Ван дер Бурга, центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені. Він заявив, що необхідно негайно додати ще 500 місць для прийому біженців. Ще тисяча місць має бути організована до 1 жовтня.

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У Нідерландах зареєстровано 98 тис. українських біженців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тис. ліжок, з яких 80 тис. використовуються.

25 безпекових регіонів попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тис. протягом найближчих тижнів, а потім до 97 тис. Зазначається, що муніципалітети згодилися зробити все можливе, щоб це зробити.

Нещодавно в Естонії продовжили терміни тимчасового захисту українським біженцям до півтора року. Раніше він надавався на 12 місяців. Нові правила набудуть чинності з 10 вересня 2023 року.

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Джерело: NOS

Біженці, Війна в Україні, Нідерланди
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