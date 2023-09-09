У Нідерландах облаштують сотні нових місць для прийому біженців з України
Нідерландські муніципалітети облаштують сотні додаткових місць для прийому українських біженців в найближчі тижні.
Про це стало відомо за підсумками консультацій між державним секретарем Ван дер Бургом та Радою Безпеки, повідомляє NOS.
За словами Ван дер Бурга, центральні пункти прийому біженців в Амстердамі та Утрехті переповнені. Він заявив, що необхідно негайно додати ще 500 місць для прийому біженців. Ще тисяча місць має бути організована до 1 жовтня.
У Нідерландах зареєстровано 98 тис. українських біженців. Пункти прийому біженців зараз мають 81 тис. ліжок, з яких 80 тис. використовуються.
25 безпекових регіонів попросили збільшити кількість місць для прийому біженців до 90 тис. протягом найближчих тижнів, а потім до 97 тис. Зазначається, що муніципалітети згодилися зробити все можливе, щоб це зробити.
Нещодавно в Естонії продовжили терміни тимчасового захисту українським біженцям до півтора року. Раніше він надавався на 12 місяців. Нові правила набудуть чинності з 10 вересня 2023 року.
Джерело: NOS
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