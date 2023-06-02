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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Президент Бразилии осудил РФ за вторжение и поддержал целостность Украины

Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Depositphotos

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил полномасштабное вторжение России и подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал после встречи в Бразилии с президентом Финляндии Саули Ниинисте, сообщает британская газета The Guardian.

Ниинисте во время совместного брифинга отметил, что они обсудили с бразильским президентом войну в Украине.

— Мы имеем одинаковое мнение, что мир является важнейшей вещью, и я думаю, что каждое мирное усилие является очень ценным, — сказал президент Финляндии, добавив, что Украина заслуживает легитимный мир, который она может принять.

До сих пор Лула да Силва занимал нейтральную позицию и отказывался осуждать агрессию Кремля. В частности, он заявлял, что не хочет выбирать сторону в войне России против Украины, а стремится оставаться на “стороне мира”.

В апреле Лула да Силва осудил нападение РФ на Украину, однако не призвал к выводу войск агрессора с территории нашего государства.

В том же месяце он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “не может хотеть всего” и предложил отдать Крымский полуостров России для прекращения войны.

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Источники: The Guardian, Ilkka Pohjalainen

Бразилія, Война в Украине, Російська агресія, Украина
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