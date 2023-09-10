Путіна не заарештують у разі візиту на G20 у Бразилії – Лула да Сілва

Президента Росії Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає зустріч G20 Ріо-де-Жанейро наступного року.

Про це президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив в інтерв’ю новинному шоу Firstpost в кулуарах зустрічі G20 у Делі.

Голова країни сказав, що Путіна запросять на захід наступного року, додавши, що він сам планує відвідати зустріч блоку країн БРІКС, що розвивається, яка має відбутися в Росії перед зустріччю в Ріо.

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Нагадаємо, що раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на саміт миру, де обговорюватиметься українська формула миру.

1 червня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив повномасштабне вторгнення Росії та наголосив, що підтримує територіальну цілісність України. До цього він займав нейтральну позицію.

Джерело : Reuters

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