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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Путіна не заарештують у разі візиту на G20 у Бразилії – Лула да Сілва

Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Getty Images

Президента Росії Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає зустріч G20 Ріо-де-Жанейро наступного року.

Про це президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив в інтерв’ю новинному шоу Firstpost в кулуарах зустрічі G20 у Делі.

Голова країни сказав, що Путіна запросять на захід наступного року, додавши, що він сам планує відвідати зустріч блоку країн БРІКС, що розвивається, яка має відбутися в Росії перед зустріччю в Ріо.

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Нагадаємо, що раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на саміт миру, де обговорюватиметься українська формула миру.

1 червня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва засудив повномасштабне вторгнення Росії та наголосив, що підтримує територіальну цілісність України. До цього він займав нейтральну позицію.

Джерело: Reuters
Бразилія, Володимир Путін, Ріо-де-Жанейро
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