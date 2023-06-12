Украина пригласит Бразилию на Глобальный саммит мира – Ермак

Украина пригласит Бразилию и другие страны Глобального Юга на саммит мира, где будет обсуждаться украинская мирная формула.

Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью CNN Brazil.

Он отметил, что сейчас идет организация саммита.

— Мы считаем, что саммит не будет полным без участия стран Глобального Юга, — сказал Ермак, добавив, что Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и страны Африки должны быть среди основополагающих государств для проведения дискуссии.

Ермак не назвал ориентировочную дату и место проведения саммита, но отметил, что он состоится в ближайшее время, в нейтральном месте, которое будет удобным для представителей разных стран.

По его словам, украинская власть хочет видеть Бразилию одним из лидеров в реализации мирного плана.

— Украина очень заинтересована в развитии отношений с Бразилией. Украина очень хочет стратегического партнерства с Бразилией. И мы готовы сделать все от нас зависящее для достижения этой цели, — подчеркнул Ермак.

1 июня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва осудил полномасштабное вторжение России и подчеркнул, что поддерживает территориальную целостность Украины.

До этого Лула да Силва занимал нейтральную позицию и отказывался осуждать агрессию Кремля. В частности, он заявлял, что не хочет выбирать сторону в войне России против Украины, а стремится оставаться на “стороне мира”.

В апреле Лула да Силва осудил нападение РФ на Украину, однако не призвал к выводу войск агрессора с территории нашего государства.

В том же месяце он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “не может хотеть всего” и предложил отдать Крымский полуостров России – для прекращения войны.

Источник: CNN Brazil

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