РФ із допомогою Ірану хоче виготовити 6 тис. дронів Shahed до осені 2025: витік документів

Росія планує за допомогою Ірану виготовити близько 6 тис. ударних безпілотників до середини 2025 року. Агресор може використовувати їх для бомбардування українських міст.

Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на витік документів.

Журналісти отримали докази співпраці РФ та Ірану у виготовленні безпілотників, яку офіційний Тегеран намагався спростовувати.

Виробництво дронів організовують на заводі у спеціальній економічній зоні Алабуга в російському Татарстані.

Зазначається, що в листопаді Росія уклала з Іраном угоду, мета якої – створити 6 тис. дронів, щоб усунути хронічну нестачу БпЛА в армії РФ та на передовій.

Внутрішні документи журналісти WP отримали від одного з працівників заводу, “який виступає проти вторгнення Путіна в Україну”. Вони охоплюють період із зими 2022-го до весни 2023 року: це заводські креслення, технічні схеми, кадрові записи, меморандуми, надані іранській стороні, та презентації, зроблені для представників Міноборони РФ щодо стану проєкту під кодовою назвою Project Boat (Проєкт Човен).

Відповідальним за безпеку програми призначили відставного співробітника Федеральної служби безпеки РФ. Паспорти висококваліфікованих співробітників заводу вилучили, щоб вони не могли залишити країну.

WP зазначає, що в листуванні та інших документах інженери використовували кодовану мову: дрони називали “човнами”, їхню вибухівку – “бамперами”, а Іран – “Ірландією” чи “Білоруссю”.

– Загалом документи вказують на те, що, попри затримки та виробничий процес, який значною мірою залежить від електронних компонентів іноземного виробництва, Москва просувалася до своєї мети з виробництва варіанта іранського ударного безпілотника Shahed-136, здатного долати понад 1000 миль (понад 1600 км. – Ред.), – пише видання.

За інформацією WP, російські інженери намагаються вдосконалити застарілі технології Ірану, щоб виготовляти БпЛА у більшому масштабі та з більшим контролем якості. Вони вивчають можливості вдосконалення дрона Шахед, щоби зробити його здатним до групових атак, у яких БпЛА автономно координують удар по цілі.

Три етапи: що передбачає план РФ

Співпраця між РФ та Іраном фактично відбувається у форматі “франшизи”. Тегеран погодився надати Москві проєктну документацію на дрони Шахед, електронні компоненти для їхнього виробництва, та навчити російський персонал.

В одному з лютневих документів вартість деяких аспектів проєкту оцінюється у 151 млрд рублів (понад $2 млрд) за обмінним курсом на той момент.

Передбачено три етапи реалізації:

1. На першому – Іран мав надати РФ дрони в розібраному вигляді, а збирати їх планували на заводі в економічній зоні Алабуга. Цей етап, за даними WP, мав тривати з січня по кінець червня 2023 року. Планувалося зібрати 600 дронів (близько 100 на місяць).

2. На другому в Росії збиралися налагодити власне виробництво корпусів Shahed, а електроніку та двигуни – отримувати з Ірану. Цей етап охоплює період від квітня до кінця 2023 року. В планах агресора – виготовити таким чином 1 332 дрони (170-180 на місяць).

3. Третій етап (січень 2024 – кінець липня 2025-го) передбачає мінімальну допомогу Ірану й виробництво понад 4 тис. дронів (226 на місяць), які передадуть армії РФ до вересня 2025 року. Завод має самостійно виробляти безпілотники з матеріалів і комплектовань переважно російського походження.

Проблеми у виробництві

Дослідники вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки, які на прохання WP проаналізували документи, підрахували, що роботи в Алабузі відстають від графіка щонайменше на місяць.

Дослідники дійшли висновку, що російський завод зібрав дрони, надані Іраном, але самостійно виготовив корпуси, ймовірно, не більш ніж для 300 БпЛА. За їхніми словами, з такими темпами РФ навряд чи вкладеться у встановлений термін з випуску 6 тис. дронів.

Дослідники зазначили, що виробничий план “здається здійсненним”, але має “вразливі місця”. Насамперед ідеться про брак компонентів, необхідних для створення Shahed-136, адже західні санкції порушили доступ Росії до електроніки іноземного виробництва.

Частину електроніки РФ, ймовірно, отримала через імпорт в обхід санкцій. А деякі компоненти окупанти отримують від російських і білоруських компаній. Китайська компанія Metastar могла надати зразок матеріалу, який використовується для виготовлення крил дрона.

Однак досі зберігаються проблеми з виробництвом двигунів: як зазначає WP, в РФ відсутня “потужна двигунобудівна промисловість”.

Shahed-136 оснащений переробленим німецьким двигуном Limbach Flugmotoren L550E, який Іран незаконно отримав два десятиліття тому.

– Щоб вийти на фінальну стадію проєкту, Росія мала б розробити власний варіант двигуна, що інженери описали у внутрішніх документах як своє найскладніше завдання, – пише видання.

Згідно з документами, РФ щосили намагалася заповнити вакансії на заводі в Алабузі. Там мало бути 810 працівників у кожну із трьох змін протягом дня.

За даними WP, агресору не вистачало фахівців у ключових і дуже складних сферах розробки дронів.

Працівники заводу їздили до центрів із виробництва дронів в Ірані, щоб набратися досвіду. До складу делегацій входили керівники проєктів та інженери, а також студенти та робітники. Для цих “відряджень” залучали мігрантів із країн Середньої Азії, оскільки вони частково розуміли фарсі.

Під час візиту однієї з груп до Тегерану в січні ізраїльська зовнішня розвідувальна служба Моссад завдала удару по збройовому заводу в іранському місті Ісфахан, який вважається центром виробництва безпілотників і ракет. Тоді росіянам заборонили залишати готель через побоювання, що Ізраїль може завдати удару по об’єктах, які вони планували відвідати.

На кінець весни близько 200 співробітників заводу РФ і 100 студентів пройшли навчання на іранських об’єктах.

Щоб утримати персонал і переманити кадри з інших підприємств, на заводі в Алабузі пропонували вищі, ніж у середньому по РФ, зарплати, подекуди – вдесятеро.

Керівництво заводу також максимально ускладнювало звільнення, зокрема конфісковувало паспорти.

Виникали й інші проблеми: близько 25% дронів, відправлених з Ірану та доставлених літаками Міноборони РФ, виявилися пошкодженими. І російським окупантам не вистачало досвіду та запасних частин для ремонту несправних безпілотників.

Джерело : The Washington Post

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